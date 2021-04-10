ÖNEMLİ DAKİKALAR
5. dakikada Abdurrahim’in ortasında Del Valle’nin şutu savunmadan döndü.
6. dakikada Del Valle’nin ortasında ceza sahasında Hakan kafayla topu filelere yolladı. 1-0
52. dakikada Menemenspor'un kullandığı köşe atışında arka direkte boş durumda David'in vuruşu kaleyi bulmadı.
55. dakikada Omar’ın pasında topla buluşan Rasheed'in vuruşu ağlara gitti. 1-1
71. dakikada Selçuk’un kullandığı köşe atışında İsmail Haktan ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen İshak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
75. dakikada İsmail Haktan ceza sahasındaki karambolde topu Kaleci Gökhan'ın bakışları arasında ağlarla buluşturdu. 2-2
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