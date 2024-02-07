Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'den hakem tepkisi: Kirli bir oyun var!

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Galatasaray'a 3-1 yenilerek elenen Bandırmaspor'un Başkanı Onur Göçmez, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Onur Göçmez yaptığı açıklamada, "Bugün 6 Şubat, kötü bir gün. Geçen sene bugün çok kötü bir zamanlama ile uyandık. Allah bir daha göstermesin. Biz Galatasaray ile oynuyoruz. Galatasaray'ın bizi yenmesi kadar doğal bir şey yok. Bir mücadele veriyoruz. Futbolu geliştirmek, büyütmek istiyoruz ama bir güç var çözemediğimiz, hakem doğru kararı veriyor ama VAR'dan biri çağırıyor. Bunu bir kez daha yaşadık. Ligin dizayn edilmesini bir kez daha gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor." dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili Göçmez sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu Türk futboluna büyük bir zarardır. Bizler gibi mücadele eden, Türk futbolu için savaşan kişisel mücadele veren insanları yıpratıyor ve çemberin dışına itiyor. Bu çemberin de içinde olmak istemem. Kirli bir oyun var. Koskoca bir hayali, bir umudu yerle bir etti VAR'daki hakemler."