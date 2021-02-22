Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lacina Traore ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.