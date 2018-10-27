Bandırmaspor - Ş.Urfaspor maçı ne zaman?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Bandırmaspor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Ş.Urfaspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. 6 puanlı Bandırmaspor 17. sırada bulunuyor, Ş.Urfaspor 15 puana sahip ve 7. sırada. Bandırmaspor, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Ş.Urfaspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 248 kodlu maçı oynayanlar; Bandırmaspor galibiyet oranı 2.15, beraberlik oranı 3.00, Ş.Urfaspor galibiyet oranı 2.20.

Bandırmaspor son hafta oynanan Sakaryaspor maçında 1-5 kazandı.

Ş.Urfaspor, Kahramanmaraşspor karşılaşmaında 5-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bandırmaspor, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Ş.Urfaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ş.Urfaspor, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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