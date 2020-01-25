TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kampanya başlattı. Bordo-beyazlı kulüp, yarın sahasında oynayacağı Kastamonuspor maçının tribün gelirini deprem mağdurlarına bağışlayacak.

Bandırmaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Pazar günü oynayacağımız Kastamonuspor karşılaşmasının bilet gelirlerinin tamamı Elazığ'daki deprem sebebi ile yardım amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca maç öncesinde Bandırmaspor ve Bandırma taraftarlar derneği ile birlikte organize şekilde taraftardan toplanacak, atkı, bere ve her türlü kış giysileri kargo yoluyla Elazığ'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır" denildi.

Bandırmaspor yönetimi depremzedeler için fazla gelir elde edilmesi amacıyla tüm futbolseverleri Kastamonuspor maçına davet etti.