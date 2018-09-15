Bandırmaspor - Zonguldak Kömürspor sahaya çıkıyor

Bandırmaspor ve Zonguldak Kömürspor, 16 Eylül 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Bandırmaspor 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Zonguldak Kömürspor 3 puanda ve 9. sırada. Bandırmaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Zonguldak Kömürspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 633 kodlu maçı oynayanlar; Bandırmaspor galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Zonguldak Kömürspor galibiyet oranı 0.00.

Bandırmaspor önceki hafta Kahramanmaraşspor mücadelesinde 3-2 yenildi.

Zonguldak Kömürspor ise Karşıyaka maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Bandırmaspor, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Zonguldak Kömürspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zonguldak Kömürspor, 1 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ