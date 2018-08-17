Banfield - Gimnasia La Plata maçı istatistikleri

Arjantin Premier Lig maçında Banfield ile Gimnasia La Plata, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Banfield, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Gimnasia La Plata, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Banfield galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Gimnasia La Plata galibiyet oranı 3.30. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.
Banfield önceki hafta Gimnasia La Plata mücadelesinde 4-1 kazandı.
Gimnasia La Plata ise Banfield maçında 4-1 yenildi.
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