Banfield - Patronato düellosu

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Banfield, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Patronato takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Banfield 4 puanla 11. sırada, Patronato 1 puanla 26. sırada bulunuyor. Banfield, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Patronato, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 526. İddaa'da Banfield kazanır 1.70, berabere biter 2.90, Patronato kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Banfield önceki hafta Patronato mücadelesinde 2-0 kazandı.

Patronato ise Banfield karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Banfield, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Patronato ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Patronato, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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