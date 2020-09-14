Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu:

AA

Momen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İlişkileri tarihi bağlara dayanan Bangladeş ve Türkiye'nin "kardeş ülke" olduğunun altını çizen Momen, iki ülkenin dini ve kültürel yakınlığının yanı sıra dünyada barış ve refahın tesis edilmesi talepleri olduğunu dile getirdi.

Momen, Bengal halkının, ellerinde küçük imkanlarla da olsa Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkının yanında olduğunu, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğini hatırlattı.

Bakan Momen, "Benzer şekilde, bizler de Rohingya krizinde Türk kardeşlerimizin yanımızda olduğunu gördük. 2017'den bu yana en içten dilekleriyle Türk kardeşlerimiz bizi bu konuda desteklediler. Rohingya kamplarında ilk hastaneyi oluşturan onlardı." dedi.

Konuşmasında, Bangladeş'in kurucusu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mucibur Rahman'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden çok etkilendiğini anımsatan Momen, Bangladeş'te Atatürk'ün adını taşıyan birçok bulvar ve yolun olduğunu bildirdi.

Momen, Bangladeş'te "Ertuğrul Gazi" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi Türk dizilerinin de beğeniyle takip edildiğini dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar yakın olduğunun bir başka göstergesi olduğunu ifade etti.

- "Bangladeş, bir fırsatlar ülkesi olduğunu son yıllarda kanıtladı"

Bakan Momen, Bangladeş'in ekonomik büyüme anlamında çok önemli performans gösterdiğine dikkati çekerek, ülkesinin, geçen yıl Asya Pasifik ülkeleri arasında gayri safi yurtiçi hasılada en yüksek oranı yakaladığını kaydetti.

Bangladeş'in bir dönem son derece fakir bir ülke olduğunu fakat halihazırda çok daha iyi bir performans göstererek, modern ekonomik kalkınmanın önemli bir örneğini sergilediğini söyleyen Momen, ülkesinde çok sayıda yatırım imkanı olduğunun altını çizdi.

Momen, "Bangladeş, bir fırsatlar ülkesi olduğunu son yıllarda kanıtlamış bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş'e yatırım yapması için Türk yatırımcıları davet eden Momen, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

- "Arakanlılara yönelik suçların, savaş suçları mahkemesine taşınmasında hemfikiriz"

Momen, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmelerde, Arakanlı Müslümanlar konusunun da ele alındığına işaret ederek, "Özellikle, buradaki hesap verilebilirlik konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Bunun ilgili savaş suçları mahkemesine de taşınması konusunda hemfikiriz." dedi.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Gelişmekte Olan 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün gelecek ocak ayında sanal ortamda yapılması konusunu da mevkidaşıyla görüştüğünü söyleyen Momen, "Mevkidaşım D-8'in genişletilmesi konusunu düşünmemi istedi. Ben bunun gerçekten iyi bir öneri olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bangladeşli Bakan Momen, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan personele de Allah'tan rahmet diledi.