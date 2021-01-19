Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),Bangladeş Yatırım Geliştirme Kurumu (BIDA) işbirliğinde bir yatırım zirvesi düzenlemeye hazırlanıyor.
2 ülkenin iş dünyasını buluşturması hedeflenen zirvenin konusu 'Türkiye ve Bangladeş; Yatırım ve Ticarette Yeni Dönem' olarak belirlenmiş durumda.
21 Ocak 2021 günü düzenlenecek zirveye DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, BIDA Yönetim Kurulu Başkanı MD. Sırazul Islam, DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, Arçelik GLOBAL CCO'su Can Dinçer, Aygaz CEO'su Gökhan Tezel gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı belirtildi.
Zirvede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, iş birliği ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi bekleniyor.
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