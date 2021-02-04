Bangladeş'in Bogra kentinde 31 Aralık'tan bu yana sahte içki tüketen 16 kişi öldü

Ülke basınındaki habere göre, hafta sonunda Bogra'da sahte likör tüketimi nedeniyle 8 kişi öldü.
Bogra'da 31 Aralık'tan beri sahte içki tüketiminden toplam 16 kişi yaşamını yitirirken, zehirlenen 9 kişi tedavi altında bulunuyor.
Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 eczanenin sahibi ve çalışanlarının gözaltına alındığını açıkladı.
Son günlerde sahte içki tüketimi kaynaklı ölümlerdeki artış nedeniyle önlemleri artırdıklarını vurgulayan yetkililer, operasyonların sürdürdüğünü kaydetti.
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