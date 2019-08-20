Bangladeş'in gecekondu mahallesinde yangın: 15 bin ev yandı

Evelyn Hernandez - Bebeği ölü doğan ve 'cinayet davasında' yargılanan El Salvadorlu kadın beraat etti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yoksulların yaşadığı Çalantika semtinde Cuma akşamı çıkan ve nedeni henüz bilinmeyen yangında yaklaşık 15 bin ev yandı.

En az 50 bin kişiyi evsiz bırakan yangında kimsenin ölmediği ancak yaralıların olduğu bildiriliyor.

Derme çatma evlerin çoğunun çatısının plastik olması nedeniyle yangının hızla yayıldığı söyleniyor.

Kurban Bayramı nedeniyle birçok kişi yangın sırasında evlerinde değildi.

İtfaiye ekiplerinin altı saatte kontrol altına aldığı yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Hükümet, yangında evlerini kaybeden ve kalacak yerleri olmayan kişilere yardım edileceğini açıkladı.

Şubat'ta başkentin tarihi kesiminde çıkan yangında 80, dört gün öncesinde liman kenti Çittagong'da çıkan başka bir yangında da dokuz kişi hayatını kaybetmişti.