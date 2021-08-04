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Haberler Dünya Diğer Bangladeş'teki düğünde kalabalığın üzerine yıldırım düştü: 18 kişi hayatını kaybetti
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Bangladeş'teki bir düğünde kalabalığın üzerine yıldırım düştü: 18 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’te bir düğünde kalabalığın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'teki düğünde kalabalığın üzerine yıldırım düştü: 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te kalabalığın üstüne yıldırım düştü
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AA

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Chapainawabganj bölgesine bağlı Shibganj kasabasında, Padma Nehri kıyısına yıldırım düştü.

Güvenlik yetkilisi Md Farid Hossain, AA muhabirine, kasabada gerçekleşen düğün sırasında, fırtınadan korunmaya çalışan kalabalığın üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu 17 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hossain, aralarında damadın da bulunduğu, nehri tekne ile geçen 7-8 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin 5’inin kadın olduğunu kaydeden Hossain, bu kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Bangladeş Afet Yönetim Bakanlığı, ülkede bu yıl haziran ayına kadar yıldırım isabet eden en az 201 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2020 yılında ise yıldırım nedeniyle 247 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Görsel: Geçmiş döneme aittir.

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