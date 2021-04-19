Bangladeş'te Hefazat-e-İslam grubunun bir yöneticisi, Modi karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alındı

AA

Emniyet yetkilisi Harunur Rashid, Hefazat-e-İslam'ın Genel Sekreteri Haque'ın, başkent Dakka'da​​​​​​​, Modi'nin ziyareti sırasında düzenlenen gösterileri yönlendirmek ve şiddeti kışkırtmak suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Bangladeş basınında ise Haque ile beraber grubun bazı yerel yöneticilerinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Hefazat-e-İslam, Modi'nin Bangladeş'e iki günlük ziyareti konusunda Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'yı eleştirmişti. Ziyaret sırasında düzenlenen protesto gösterilerinde, polis ile göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmalarda, en az 17 Hefazat-e-İslam taraftarı hayatını kaybetmişti.

Bangladeş Başbakanı Hasina, ay başında yaptığı bir açıklamada, Hefazat-e-İslam grubunu, şiddete başvurmaya devam etmeleri durumunda, sonuçlarına katlanacakları konusunda uyarmıştı.