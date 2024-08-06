Bangladeş'te ordu komutanı ayaklanmanın liderleriyle görüşecek

Başbakan Sheikh Hasina'nın kendisine yönelik şiddetli bir ayaklanmanın ardından istifa edip Hindistan'a kaçmasından bir gün sonra ülke yeni bir hükümetin kurulmasını beklerken, Bangladeş ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman öğrenci protesto liderleriyle bir araya gelecek.

Öğrenci liderlerinin talebi, Nobel Barış ödüllü Muhammed Yunus'un kurulacak geçici hükümetin baş danışmanı olması.

Öğrenci hareketinin organizatörlerinden Nahid İslam, diğer üç organizatörle birlikte Facebook'ta paylaştığı bir videoda "Bizim önerdiğimiz hükümet dışında herhangi bir hükümet kabul edilmeyecektir. Ordu destekli ya da ordu liderliğindeki hiçbir hükümeti kabul etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

REKLAM İslam, "Muhammed Yunus ile de görüştük ve davetimiz üzerine bu sorumluluğu üstlenmeyi kabul etti" diye ekledi. 84 yaşındaki Yunus, Bangladeş'in kırsal kesimindeki yoksullara 100 doların altında küçük krediler vererek milyonları yoksulluktan kurtarmak için yaptığı çalışmalarla 2006 Nobel Barış ödülünü kazanmıştı. Ne olmuştu? Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Günlerce süren protestolarda hükümet, 147 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Hükümet, internet kesintisi, sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilanlarıyla protestoları kontrol altına almaya çalışmış ancak bu adımlar tansiyonu düşürmemişti. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesinin ardından ise protestocular, taleplerinin yerine geldiğini ve gösterilere son verdiklerini duyurmuştu. REKLAM "Kamuda kontenjan" protestolarında hükümet tarafından suçlanan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı Chhatra Shibir'in yasaklanması üzerine öğrenciler, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in bu kararını "adaletsizlik" olarak nitelemişti.