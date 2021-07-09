SON DAKİKA: Bangladeş'te yangın: Çok sayıda ölü var!

Bangladeş'te yangın: Çok sayıda ölü var! 0:00 / 0:00

Son dakika bilgilerine göre, Bangladeş'in başkenti Dakka'da gece bir meyve suyu fabrikada yangın çıktığı ifade edildi.

İHA'da yer alan habere göre yangında 40 kişi hayatını kaybetti. Reuters ise, en az üç kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını ve birçok kişinin mahsur kaldığını aktardı.

Dakka'ya 20 km uzaklıktaki Narayanganj'da 8 Temmuz Perşembe gecesi meyve suyu fabrikasının çok katlı bir binasının zemin katında çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bir itfaiye yetkilisi, yaralanan 20 kişinin binanın ikinci ve üçüncü katlarından atlayarak yaralandıklarını söyledi.

Reuters, birçok yasa dışı fabrikanın olduğu Bangladeş'te bu tür yangınların yaygın olduğunu belirtti.