Banik Ostrava - Dukla Praha maç önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Banik Ostrava ile Dukla Praha, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Banik Ostrava son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dukla Praha, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 378 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Banik Ostrava kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Dukla Praha sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Banik Ostrava son haftadaki Zbrojovka Brno müsabasında 2-0 kazandı.

Dukla Praha ise Viktoria Plzen maçında 1-5 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Banik Ostrava, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Dukla Praha ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dukla Praha, 2 gol atarken 9 gol yedi.

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