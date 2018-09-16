Banik Ostrava - Sparta Prague maç önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Banik Ostrava, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Sparta Prague takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Banik Ostrava 16 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Sparta Prague 17 puanda ve 4. sırada. Banik Ostrava, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sparta Prague, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 794. İddaa'da Banik Ostrava kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Sparta Prague kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Banik Ostrava son hafta oynanan Zbrojovka Brno maçında 2-0 kazandı.

Sparta Prague ise Bohemians 1905 maçında 0-0 berabere kaldı.

Banik Ostrava, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Banik Ostrava, kendi sahasında 6 gol attı, 0 gol yedi.

Sparta Prague, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sparta Prague, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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