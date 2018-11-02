Banik Ostrava - Viktoria Plzen maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Banik Ostrava, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Viktoria Plzen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 27 puanlı Banik Ostrava 3. sırada bulunuyor, Viktoria Plzen 31 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Banik Ostrava, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Viktoria Plzen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 287 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Banik Ostrava kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Viktoria Plzen sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Banik Ostrava önceki hafta Zbrojovka Brno mücadelesinde 2-0 kazandı.

Viktoria Plzen ise Dukla Praha karşılaşmasında 1-5 kazandı.

Banik Ostrava, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 3 gol yedi.

Viktoria Plzen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viktoria Plzen, 7 gol atarken 10 gol yedi.

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