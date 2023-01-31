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Haberler Para Bankacılık
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Banka kârları 2022'de yüzde 366 yükseldi

Bankacılık sektörü toplam kârı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 366 yükselerek 433 milyar 457 milyon liraya çıktı

Banka kârları 2022'de yüzde 366 yükseldi
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HABERTURK.COM / AA

BDDK aralık ayına ilişkin bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Buna göre 2022'de bankaların toplam net kârı 433 milyar 457 milyon TL oldu. Bankaların kârı geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 366.4 yükseldi.

Yıllara göre banka kârları:

Yıl Net kâr (milyon TL)
2012 23.523
2013 24.664
2014 24.610
2015 26.052
2016 37.530
2017 48.648
2018 54.123
2019 49.043
2020 58.503
2021 92.942
2022 433.457

BDDK verilerine göre aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 14 trilyon 344 milyar 402 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 5 trilyon 128 milyar 939 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 55,7 oldu.

Aralıkta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 54,7 artarak 7 trilyon 580 milyar 668 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 60,5 yükselerek 2 trilyon 370 milyar 22 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,10 seviyesinde gerçekleşti.

MEVDUATLARDA YÜZDE 67'LİK ARTIŞ

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aralıkta 2021 sonuna göre yüzde 67,1 artarak 8 trilyon 861 milyar 858 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 97,1 artışla 1 trilyon 407 milyar 74 milyon liraya ulaştı. Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı 433 milyar 457 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,46 seviyesinde gerçekleşti.

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