Banka kârları yüzde 402 yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Banka kârları yüzde 402 yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 42.2 artarak 13.1 trilyon liraya ulaştı. Yılın ilk 9 ayında sektörün net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 402.5 artarak 286.2 milyar lirayı buldu

Banka kârları yüzde 402 yükseldi
Banka kârları yüzde 402 yükseldi
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

BDDK verilerine göre yılın ilk 9 ayında bankacılık sektörünün toplam net kârı 286 milyar 170 milyon liraya ulaştı. Banka kârları ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 402.5 yükseldi.

Rapora göre, eylülde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 99 milyar 876 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 3 trilyon 884 milyar 413 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 42.2 oldu.

Bu dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 39.5 artarak 6 trilyon 835 milyar 941 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 44.2 yükselerek 2 trilyon 129 milyar 777 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı eylül itibarıyla yüzde 2.28 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, eylülde 2021 sonuna göre yüzde 51.8 artarak 8 trilyon 52 milyar 541 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 66.5 artışla 1 trilyon 188 milyar 813 milyon liraya ulaştı. Sektörün eylül sonu itibarıyla dönem net karı 286 milyar 170 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18.83 seviyesinde gerçekleşti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Faiz indirimi krediye daha ucuza erişebiliyorsanız işe yarar'
PARA 'Amacımız krediyi erişilebilir kılmak'
Son dakika haberi Euro Bölgesi'nde enflasyon 2 haneye yükseldi
PARA Euro Bölgesi'nde enflasyon 2 haneye yükseldi
İsviçre Merkez Bankası'ndan rekor zarar
PARA İsviçre Merkez Bankası'ndan rekor zarar
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
PARA Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
Son dakika haberi Kirişci: Destek ödemeleri öne çekildi
PARA Kirişci: Destek ödemeleri öne çekildi
Bakan Nebati: Finansal istikrar için yeni adımlar geliyor
PARA "Finansal istikrar için yeni adımlar geliyor"
ABD'de "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşılıyor
PARA "Ultra şahin" politikaların sonuna doğru
BDDK'nın yeni sıkılaştırma adımı devreye giriyor
PARA BDDK'nın yeni sıkılaştırma adımı devreye giriyor
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
PARA Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Fed'den faiz artırımı beklentisini yükseltti
PARA Fed'den faiz artırımı beklentisini yükseltti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.