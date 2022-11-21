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Haberler Gündem Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlıkta Yargıtay kararı!
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Yargıtay'dan, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlıkla ilgili flaş karar!

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, başkasının banka hesabına ait internet bankacılığı şifresini kırarak giren ve parayı kendi hesabına aktaran sanığın, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Yerel mahkemenin 3 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası kararını bozan 8. Ceza Dairesi'nin oy birliğiyle verdiği kararda, sanığın 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiği kaydedildi

Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlıkta Yargıtay kararı!
Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlıkta Yargıtay kararı!
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AA

Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı "nitelikli" sayarak sanığın, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi.

Dairenin kararına göre, 2015'te başkasına ait banka hesabının şifresini kıran sanık, hesaptaki parayı kendi hesabına aktardı, ardından da nakit olarak çekti.

Yürütülen soruşturma sonucu hakkında dava açılan sanık, Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244/4'üncü maddesinde belirtilen ve suçu işleyene 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi öngören "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçundan yargılandı.

KARAR YARGITAY'A TAŞINDI

Mahkeme, sanığa 3 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz üzerine temyiz istemini görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, hükmü bozdu.

Dairenin oy birliğiyle verdiği kararda, sanığın eyleminin, TCK'nin "nitelikli hırsızlık" suçunu tanımlayan 142'nci maddesinin 2-e fıkrasında belirtilen "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Yerel mahkemenin kurduğu hükümde suç vasfında yanılgıya düştüğüne işaret edilen kararda, sanığın 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiği kaydedildi.

*Fotoğraf: DHA

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