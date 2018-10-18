Olay önceki gün saat 17:00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre maskeli ve silahlı iki kişi bir bankanın şubesine geldi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren soyguncular banka görevlisine silahını doğrultarak paraları istedi.

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 18 bin lira parayı çantaya dolduran iki soyguncu bankadan yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Özel harekat polisleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Bankanın kepenkleri yarıya kadar indirilirken olay yeri inceleme ekipleri bankada çalışma yaptı.

SOYGUNCULAR YAYA DOLAŞIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından şüpheliler Sancaktepe’de bir cadde üzerinde yaya halde görüldü.

İki gaspçı yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube müdürlüğüne götürüldü.

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