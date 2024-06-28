Banka şubesinde arama

Denizbank İzmir Bornova şube müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.

İHA'nın haberine göre H.Ö.'nün Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç. adına para topladığı iddiasının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı.

300 MİLYON LİRA TOPLADI İDDİASI

Öte yandan yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. Döviz bürosu sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, banka müdürü H.Ö.'nün ise intihara teşebbüs ettiği ve hastaneden tedavisinin sürdüğü belirtildi. H.Ö.'nün Bayraklı Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınmasının beklendiği ifade edildi.

REKLAM BANKA VE DÖVİZ BÜROSUNDA ARAMA Şube Müdürü H.Ö. hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yapmak üzere banka şubesine geldi. Ekipler burada yaptıkları aramayla birlikte dijital materyallere el koydu. Banka şubesindeki aramanın tamamlanmasının ardından ekipler, arama yapmak üzere döviz bürosuna geçecek. DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, dün yaptığı açıklamada DenizBank Bornova Şube Müdürü H.Ö hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarına ilişkin, "Bankada şu ana kadarki incelemelerimizde bir borç-alacak kaydına rastlayamadık, bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber teftiş kurulumuz inceliyor. Eminim birkaç güne daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi.