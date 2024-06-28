Banka şubesinde arama
İzmir'de Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı
Denizbank İzmir Bornova şube müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.
İHA'nın haberine göre H.Ö.'nün Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç. adına para topladığı iddiasının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı.
300 MİLYON LİRA TOPLADI İDDİASI
Öte yandan yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. Döviz bürosu sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, banka müdürü H.Ö.'nün ise intihara teşebbüs ettiği ve hastaneden tedavisinin sürdüğü belirtildi. H.Ö.'nün Bayraklı Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınmasının beklendiği ifade edildi.
BANKA VE DÖVİZ BÜROSUNDA ARAMA
Şube Müdürü H.Ö. hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yapmak üzere banka şubesine geldi. Ekipler burada yaptıkları aramayla birlikte dijital materyallere el koydu. Banka şubesindeki aramanın tamamlanmasının ardından ekipler, arama yapmak üzere döviz bürosuna geçecek.
DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, dün yaptığı açıklamada DenizBank Bornova Şube Müdürü H.Ö hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarına ilişkin, "Bankada şu ana kadarki incelemelerimizde bir borç-alacak kaydına rastlayamadık, bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber teftiş kurulumuz inceliyor. Eminim birkaç güne daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi.
Ateş, 2002’de satın aldıkları Tarişbank’ın çalışanlarının yüzde 90’ından fazlasıyla yollarına devam ettiklerini, H.Ö.'nün de bir Tarişbank çalışanı olduğunu hatırlattı. H.Ö.'nün “annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu” söylediğini öğrendiklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:
"SAVCILIĞA VE POLİSE BİLGİ VERDİK"
“Söz konusu olayla ilgili haberleri buradan takip ediyoruz. Şu ana kadarki incelemelerde henüz Bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Savcılığa, mali polise bilgi verdik. Kara para yönünden araştırılması da gerekiyor. Aynı inceleme sürecini önceki olayda da yapmıştık.