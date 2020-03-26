Banka ve PTT şubeleri koronavirüs tedbirlerini artırdı - EDİRNE

AA

Maske ve eldiven kullanan banka görevlileri şube önünde, yere, bir metre aralıkla kırmızı bant yapıştırdı.Şube önünde sırasını bekleyen vatandaşlar, bankanın bu önlemini destekledi.İşlem yaptırmak için bekleyen Mehmet Tabakpehlivan, koronavirüsten korunmak amacıyla önlemler aldığını söyledi.

Bankanın uygulamasını da doğru bulduğunu belirten Tabakpehlivan, "Bence aralıklar bir metreden fazla olmalı, iki metre de olabilir. Kendi izolasyonumuzu kendimiz yapmaya çalışıyoruz." dedi.

- PTT'den koronavirüs tedbiri

Edirne Merkez PTT Şubesi de koronavirüs tedbirleri uyguluyor.Vatandaşları bir metre aralıklarla durmaları yönünde uyaran güvenlik görevlisi, sırası gelenleri şubeye alıyor.

PTT'deki gişe çalışanı kadar müşteri, şubeye girebiliyor.Öte yandan, şubenin içerisindeki banklar da kaldırıldı.Maske ve eldiven kullanan PTT çalışanları ile işlem yaptıran vatandaşlar arasında sosyal mesafeye dikkat ediliyor.