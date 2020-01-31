DHA

İstanbul Sultangazi'de, çalıştığı iş yerinin maaş ödemesinin yapıldığı bankayı değiştirmesi Cüneyt Özcan'a pahalıya mal oldu. İddiaya göre, iş yerinin bir başka bankayla anlaşmasından kısa bir süre sonra Özcan'ı kendisini daha önce maaşının yattığı bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtan kişi aradı.

Özcan'ın hesabına bankada kalan parası diye 423 lira yatıran kişiye güvenen Özcan, telefonda kişisel bilgilerini verdi. Kredi istemediğini söylemesine rağmen ısrarcı olan kişi, telefonu başka bir kişiye aktardı. Bu kişiler, Özcan'ı 45 dakika telefonda oyalarken, kendilerine 93 bin liralık kredi çekti. Bir süre sonra durumu fark eden Özcan, savcılığa giderek dolandırıldığı şikayetinde bulundu.

"KREDİ ÇEKİP KENDİ HESAPLARINA YOLLAMIŞLAR"

Cüneyt Özcan başına gelen olayı şöyle anlattı:

"Maaş için bir bankadan başka bir bankaya transfer olduk. 20 Ocak Pazartesi günü kendisini Kenan Yılmaz olarak tanıtan kişi transfer olduğumuz bankan aradığını söyledi. 423 lira iade tutarının olduğunu söyledi. Bu iadeleri 'biz size göndereceğiz' dedi. Ben de 'gönderin' dedim. 423 lirayı benim hesabıma gönderdiler. Ondan sonra '80 bin lira onaylı krediniz var' dediler. Ben de istemediğimi söyledim. Ben istemiyorum diye ısrar ettikçe, onlar 'bankamıza gelin, bir çay için. Konuşuruz. İhtiyacınızı giderirsiniz. Araç alırsınız' dedi. Ben istemiyorum dedikçe, beni bir alt birime bağlayacağını söyleyerek bir bayana aktardılar. Bayan da 'kredinizi iptal etmek için bize ulaşmışsınız. Ben sizi yönlendireceğim. Mobilinize girin. Oradan ben size işlem yaptıracağım' dedi. Meğerse o sıra bana kredi çektirip kendi hesaplarına yollatmışlar. Ben halen kredimi iptal ettim zannediyorum."

"BİZ BU DURUMA DÜŞTÜK, BAŞKALARI DÜŞMESİN"

Bir buçuk saat sonra yanlış bir şey yaptığını fark ettiğini söyleyen Özcan, "Bankaları aradım. Bankalar böyle bir işleminin olmadığını, dolandırıldığımı söylediler. Bankadan yapılan işlemlerin iptal edilmesini istedim. Ama o ara adamlar EFT yoluyla parayı çekmişler. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Her iki banka için de şikayetçi oldum. Biz bu duruma düştük. Başkaları da düşmesin" dedi.

"ÖDEMEZSEM 143 BİN LİRA OLACAK"

Kendisini arayan numaranın servis dışı olduğunu ifade eden Özcan, "Beni arayan numarayı arıyorum ama servis dışı. Arayan numara kurumsal bir numara değil. Ama arayan kişi kendini müşteri temsilcisi Kenan Yılmaz olarak tanıttı. Hatta sicil numarasını verdi. 423 lirayı de gönderince bir güven oldu. Kredi ile ilgili de devamlı 'bankaya gel, bankaya gel' deyince şüphelenmedim. Zaten o an yoğundum. Beni yoğun bir tempoda yakaladı. Bir an önce kapatayım da gitsin diye düşünüyordum ben. Ama sonradan fark ettik, geç oldu. Yaklaşık 45 dakika bir telefon görüşmesi oldu. Bana kredinin onaylanması gerektiğini söyledi sürekli. Meğerse o ara adamlar beni oyalayıp, EFT'ye düşürüp parayı çekme derdindelermiş. Bende o ara kredimi iptal onayını bekliyorum. 93 bin TL kredi çekmişler. Ben mecburen bu ödemeyi yapacağım. Eşimden, dostumdan borç istedim. Bir şekilde bunu kapatmak zorundayım. Çünkü çekilen kredi 60 ay vadeli çekilmiş. Ödemezsem 143 bin lira olacak. Bu yüzden sıkıntı çekiyoruz. Başkaları çekmesin." diye konuştu.