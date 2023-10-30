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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Bankacılık sektörü aktifleri 21 trilyon lirayı aştı - Para Haberleri

        Bankacılık sektörü aktifleri 21 trilyon lirayı aştı

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Eylül 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 47,1 artarak 21 trilyon 98 milyar liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:40
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        Bankacılık sektörü aktifleri 21 trilyon lirayı aştı
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        BDDK tarafından Eylül 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Rapora göre, eylülde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 21 trilyon 98 milyar 544 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 6 trilyon 751 milyar 154 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 47,1 oldu.

        Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 41,3 artarak 10 trilyon 709 milyar 542 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 50,7 yükselerek 3 trilyon 573 milyar 624 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,53 seviyesinde gerçekleşti.

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        Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 50,2 artarak 13 trilyon 306 milyar 491 milyon liraya yükseldi.

        Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 35 artışla 1 trilyon 897 milyar 863 milyon liraya ulaştı.

        Eylül 2023 döneminde sektörün dönem net karı 439 milyar 660 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,52 seviyesinde gerçekleşti.

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