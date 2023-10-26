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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı - Para Haberleri

        Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 47 milyar 778 milyon lira artarak 10 trilyon 799 milyar 168 milyon liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:26
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        Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Ekim itibarıyla 47 milyar 778 milyon lira arttı.

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        Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 751 milyar 390 milyon liradan 10 trilyon 799 milyar 168 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 125 milyar 821 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 749 milyar 762 milyon lira oldu.

        Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 20 Ekim itibarıyla 7 milyar 7 milyon lira azalışla 1 trilyon 446 milyar 139 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 443 milyar 534 milyon lirası konut, 87 milyar 703 milyon lirası taşıt ve 914 milyar 902 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 12 milyar 35 milyon lira artarak 1 trilyon 258 milyar 220 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalışla 964 milyar 233 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 433 milyar 144 milyon lirası taksitli, 531 milyar 89 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 660 milyon lira artarak 169 milyar 709 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 144 milyar 766 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 17 milyar 283 milyon lira artarak 2 trilyon 347 milyar 518 milyon lira oldu.

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