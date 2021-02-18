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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 513 milyar liraya geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 11 milyar 13 milyon lira artarak 3 trilyon 512 milyar 933 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri tutarı, 12 Şubat ile biten haftada 2 milyar 811 milyon lira artarak 679 milyar 869 milyon liraya çıktı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 513 milyar liraya geriledi
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Şubat ile biten haftada 11 milyar 13 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 501 milyar 920 milyon liradan 3 trilyon 512 milyar 933 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 33 milyar 812 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 368 milyar 745 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Şubat ile biten haftada 2 milyar 811 milyon lira artarak 679 milyar 869 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 877 milyon lirası konut, 12 milyar 95 milyon lirası taşıt ve 390 milyar 897 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 971 milyon lira yükselerek 580 milyar 120 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 artarak 147 milyar 856 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 530 milyon lirası taksitli, 85 milyar 326 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASALA ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 337 milyon lira artarak 150 milyar 925 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 238 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 463 milyon lira yükselerek 769 milyar 842 milyon lira oldu.

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