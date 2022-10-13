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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Ekim itibarıyla 14 milyar 845 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 831 milyar 146 milyon liradan 6 trilyon 845 milyar 992 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 137 milyar 251 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 195 milyar 749 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 967 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Ekim itibarıyla 2 milyar 952 milyon lira artışla 967 milyar 228 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 354 milyar 640 milyon lirası konut, 32 milyar lirası taşıt ve 580 milyar 588 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 591 milyon lira artarak 887 milyar 125 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalışla 347 milyar 306 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 157 milyar 574 milyon lirası taksitli, 189 milyar 732 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 614 milyon lira artarak 160 milyar 901 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 134 milyar 353 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 609 milyon lira azalarak 1 trilyon 454 milyar 705 milyon lira oldu.