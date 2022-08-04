Mevduatlarda 172 milyar liralık artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Bankacılık Bankacılık sektörü mevduatlarında artış
ABONE OL

Mevduatlarda artış

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Temmuz haftasında 172.4 milyar lira artarak 7 trilyon 694.8 milyar liraya yükseldi. Bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1.98 artışla 3 trilyon 218 milyar 85 milyon 288 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 2.80 yükselişle 4 trilyon 159 milyar 515 milyon 939 bin lira oldu

Bankacılık sektörü mevduatlarında artış
Mevduatlarda 172 milyar liralık artış
0:00 / 0:00
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 29 Temmuz ile biten haftada 172 milyar 442 milyon 790 bin lira artarak 7 trilyon 694 milyar 830 milyon 544 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1.98 artışla 3 trilyon 218 milyar 85 milyon 288 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2.80 yükselişle 4 trilyon 159 milyar 515 milyon 939 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 242 milyar 980 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 695 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 29 Temmuz itibarıyla 1 milyar 948 milyon dolarlık artış görüldü.

TİCARİ KREDİLERDE HAFİF YÜKSELİŞ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0.68 artarak 879 milyar 338 milyon 317 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0.72 artışla 774 milyar 830 milyon 745 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 3.65 yükselişle 439 milyar 553 milyon 878 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 320 milyar 648 milyon 83 bin lirası konut, 18 milyar 624 milyon 549 bin lirası taşıt ve 540 milyar 65 milyon 685 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Temmuz ile biten haftada 76 milyar 492 milyon 270 bin lira artarak 6 trilyon 235 milyar 823 milyon 918 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.19 artış kaydetti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'den tarihi faiz artışı - Ekonomi Haberleri
PARA İngiltere'den tarihi faiz artışı
Merkez'in brüt döviz rezervinde artış
PARA Brüt rezervlerde 1.4 milyar dolarlık yükseliş
Rusya Merkez Bankası Euro ve dolar kullanımına karşı ek önlem alacak
PARA Rusya'dan Euro ve dolara karşı ek adım
Küresel piyasalar, BoEnin faiz kararını bekliyor
PARA Küresel piyasalarda İngiltere izlenecek
Brezilya Merkez Bankası faiz artırımlarına devam ediyor
PARA Brezilya'da üst üste 12. faiz artırımı
Bankacılık sektörünün aktifleri 11 trilyonu aştı
PARA Bankacılık sektörünün aktifleri 11 trilyonu aştı
Banka kârları yüzde 400 yükseldi
PARA Banka kârları yüzde 400 yükseldi
Küresel piyasalarda dalgalı seyir
PARA Küresel piyasalarda dalgalı seyir
New York Borsası düşüşle açıldı
PARA New York Borsası düşüşle açıldı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Finansmana ulaşım zorlaştı'
PARA 'Finansmana ulaşım zorlaştı'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.