BDDK tarafından, mart ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, mart sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 138 milyar 992 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 271 milyar 651 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 517 milyar 783 milyon lira, menkul değerler 530 milyar 725 milyon lira oldu. 2018 yıl sonuna göre menkul değerler toplamı yüzde 11,1, sektörün aktif büyüklüğü yüzde 7,0, krediler toplamı ise yüzde 5,2 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,04 oldu.

SEKTÖRÜN NET KARI 12 MİLYAR 351 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat martta 2018 sonuna göre yüzde 8,4 artarak 2 trilyon 207 milyar 574 milyon lira oldu.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 2,5 artarak 432 milyar 666 milyon liraya ulaştı.

Ocak 2019 döneminde sektörün dönem net karı 12 milyar 351 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 16,35 seviyesinde gerçekleşti.



