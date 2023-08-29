Bankacılık sektörünün aktifleri temmuzda 19,9 trilyon lira oldu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Temmuz 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 39,2 artarak 19 trilyon 965,6 milyar liraya yükseldi

BDDK tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19 trilyon 965 milyar 570 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 5 trilyon 618 milyar 180 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 39,2 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 36,2 artarak 10 trilyon 322 milyar 795 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 42,3 yükselerek 3 trilyon 373 milyar 669 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,60 seviyesinde gerçekleşti.

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Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 40,6 artarak 12 trilyon 455 milyar 894 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 28 artışla 1 trilyon 799 milyar 4 milyon liraya ulaştı.

Temmuz 2023 döneminde sektörün dönem net karı 293 milyar 417 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,70 seviyesinde gerçekleşti.