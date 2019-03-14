Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Mart ile biten haftada 10 milyar 965 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 422 milyar 135 milyon liradan 2 trilyon 433 milyar 100 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 9 milyar 167 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,44 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 106 milyar 844 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Mart ile biten haftada 1 milyar 333 milyon lira artarak 396 milyar 566 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 183 milyar 335 milyon lirası konut, 6 milyar 262 milyon lirası taşıt ve 206 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 883 milyon lira artarak 373 milyar 443 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,24 azalarak 100 milyar 446 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 837 milyon lirası taksitli, 58 milyar 609 milyon lira taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,02 artarak 105 milyar 51 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 71 milyar 270 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 80 milyon lira azalarak 520 milyar 188 milyon liraya geriledi.



