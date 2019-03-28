Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Mart ile biten haftada 27 milyar 951 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 453 milyar 961 milyon liradan 2 trilyon 481 milyar 912 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 41 milyar 134 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 204 milyar 854 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Mart ile biten haftada 2 milyar 568 milyon lira artarak 399 milyar 542 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 183 milyar 435 milyon lirası konut, 6 milyar 244 milyon lirası taşıt ve 209 milyar 862 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 382 milyon artarak 386 milyar 869 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,17 artarak 99 milyar 380 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 404 milyon lirası taksitli, 56 milyar 976 milyon lira taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,33 artarak 105 milyar 781 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 72 milyar 100 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6 milyar 39 milyon lira artarak 526 milyar 458 milyon liraya çıktı.



