Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Nisan ile biten haftada 3 milyar 934 milyon lira artış gösterdi.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 531 milyar 529 milyon liradan 2 trilyon 535 milyar 463 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 11 milyar 838 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 248 milyar 77 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Nisan ile biten haftada 1 milyar 270 milyon lira azalarak 403 milyar 766 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 184 milyar 632 milyon lirası konut, 6 milyar 252 milyon lirası taşıt ve 212 milyar 881 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 610 milyon azalarak 394 milyar 58 milyon liraya düştü.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalarak 101 milyar 360 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 668 milyon lirası taksitli, 57 milyar 692 milyon lira taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,68 artarak 108 milyar 95 milyon liraya çıktı.
Söz konusu takipteki alacakların 74 milyar 62 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 346 milyon lira artarak 529 milyar 323 milyon liraya çıktı.
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