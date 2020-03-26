Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Mart ile biten haftada 45 milyar 457 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 808 milyar 801 milyon liradan 2 trilyon 853 milyar 958 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 34 milyar 434 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 762 milyar 849 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 508 milyar liraya çıktı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Mart ile biten haftada 700 milyon lira yükselerek 507 milyar 999 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 210 milyar 245 milyon lirası konut, 7 milyar 54 milyon lirası taşıt ve 290 milyar 700 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 610 milyon lira artarak 427 milyar 6 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 azalışla 114 milyar 49 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 49 milyar 969 milyon lirası taksitli, 64 milyar 81 milyon lirası taksitsiz oldu.



Yasal öz kaynaklar arttı



BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 153 milyar 578 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 102 milyar 955 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyar 415 milyon lira yükselerek 655 milyar 907 milyon lira oldu.