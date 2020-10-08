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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Ekim ile biten haftada 23 milyar 140 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 521 milyar 745 milyon liradan 3 trilyon 544 milyar 885 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 14 milyar 680 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 442 milyar 401 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Ekim ile biten haftada 1 milyar 539 milyon lira yükselerek 664 milyar 479 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 277 milyar 580 milyon lirası konut, 10 milyar 619 milyon lirası taşıt ve 376 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 320 milyon lira artarak 582 milyar 567 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,7 yükselerek 133 milyar 780 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 383 milyon lirası taksitli, 73 milyar 397 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 267 milyon lira azalarak 150 milyar 382 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 110 milyar 774 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 295 milyon lira azalarak 737 milyar 422 milyon lira oldu.