Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

AA

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 149 milyon lira artarak 5 trilyon 644 milyar 101 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Mayıs itibarıyla 5 milyar 149 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 638 milyar 952 milyon liradan 5 trilyon 644 milyar 101 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 42 milyar 532 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 174 milyar 307 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 833 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 6 Mayıs itibarıyla 5 milyar 433 milyon lira artışla 832 milyar 735 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 321 milyar 415 milyon lirası konut, 17 milyar 634 milyon lirası taşıt ve 493 milyar 686 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 604 milyon lira azalarak 778 milyar 314 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 artışla 241 milyar 697 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 97 milyar 796 milyon lirası taksitli, 143 milyar 901 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 429 milyon lira artarak 161 milyar 185 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 889 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 136 milyon lira artarak 1 trilyon 170 milyar 822 milyon lira oldu.