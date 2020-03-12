Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

AA

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 272 milyon lira artarak 2 trilyon 769 milyar 49 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Mart ile biten haftada 272 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 768 milyar 777 milyon liradan 2 trilyon 769 milyar 49 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 10 milyar 668 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 674 milyar 176 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 501 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 6 Mart ile biten haftada 3 milyar 772 milyon lira yükselerek 500 milyar 955 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 208 milyar 417 milyon lirası konut, 7 milyar 16 milyon lirası taşıt ve 285 milyar 522 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 482 milyon lira artarak 420 milyar 420 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 azalışla 115 milyar 17 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 371 milyon lirası taksitli, 64 milyar 646 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZKAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 152 milyar 360 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 101 milyar 915 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 480 milyon lira düşerek 649 milyar 834 milyon liraya indi.