Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Ekim ile biten haftada 1 milyar 131 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 550 milyar 953 milyon liradan 2 trilyon 549 milyar 822 milyon liraya düştü.
Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 155 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 322 milyar 956 milyon lira oldu.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 11 milyar 441 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,52 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 217 milyar 745 milyon liraya çıktı.
TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Ekim ile biten haftada 744 milyon lira azalarak 408 milyar 900 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 194 milyar 46 milyon lirası konut, 6 milyar 299 milyon lirası taşıt ve 208 milyar 554 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 667 milyon lira azalarak 370 milyar 758 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,01 artışla 99 milyar 394 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 253 milyon lirası taksitli, 56 milyar 140 milyon lirası taksitsiz oldu.
Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 26 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4,80 artarak 27 milyar 801 milyon lira oldu.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,36 artışla 495 milyar 989 milyon liradan 502 milyar 731 milyon liraya çıktı.
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