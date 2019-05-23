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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

AA

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 17 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 574 milyar 162 milyon liraya düştü. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 316 milyar 846 milyon liraya geriledi. Takipteki alacaklar, 17 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,67 artarak 109 milyar 973 milyon liraya çıktı

para

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 418 milyon lira azalarak 2 trilyon 574 milyar 162 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Mayıs ile biten haftada 13 milyar 418 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 587 milyar 580 milyon liradan 2 trilyon 574 milyar 162 milyon liraya geriledi. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 812 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 316 milyar 846 milyon lira oldu. 

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 607 milyon lira azalarak 402 milyar 717 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 183 milyar 272 milyon lirası konut, 6 milyar 166 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 278 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 669 milyon lira gerileyerek 392 milyar 245 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 azalarak 102 milyar 471 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 24 milyon lirası taksitli, 58 milyar 447 milyon lira taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı 

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,67 artarak 109 milyar 973 milyon liraya çıktı. 

Söz konusu takipteki alacakların 75 milyar 539 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 9 milyar 611 milyon lira artarak 541 milyar 574 milyon liraya çıktı.

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