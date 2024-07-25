Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.883,37 %-0,98
        DOLAR 33,0194 %0,59
        EURO 35,9199 %0,85
        GRAM ALTIN 2.515,54 %-0,54
        FAİZ 42,25 %0,07
        GÜMÜŞ GRAM 29,37 %-3,73
        BITCOIN 64.033,00 %-3,04
        GBP/TRY 42,6087 %0,48
        EUR/USD 1,0845 %0,05
        BRENT 80,78 %-1,20
        ÇEYREK ALTIN 4.112,90 %-0,54
        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,9 trilyon lira oldu - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,9 trilyon lira oldu

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 19 Temmuz haftasında 41 milyar 557 milyon lira azalarak 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bankacılığın kredi hacmi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 19 Temmuz itibarıyla 41 milyar 557 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liradan 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liraya geriledi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 74 milyar 128 milyon lira artarak 16 trilyon 747 milyar 35 milyon liraya çıktı.

        Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 729,3 milyar lira oldu

        Tüketici kredilerinin tutarı, 19 Temmuz itibarıyla 11 milyar 431 milyon lira düşüşle 1 trilyon 729 milyar 272 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 448 milyar 389 milyon lirası konut, 87 milyar 406 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 193 milyar 477 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 736 milyon lira artarak 1 trilyon 734 milyar 887 milyon liraya çıktı.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 azalışla 1 trilyon 461 milyar 786 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 518 milyar 404 milyon lirasını taksitli, 943 milyar 381 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Yasal öz kaynaklar arttı

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 13 milyar 323 milyon lira artışla 238 milyar 385 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 180 milyar 901 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 20 milyar 638 milyon lira yükselerek 3 trilyon 23 milyar 363 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,1 ve 60 milyar 908 milyon liralık azalışla 1 trilyon 881 milyar 707 milyon liraya gerilerken, söz konusu düşüş verinin açıklanmaya başladığı yıl başından bu yana en güçlü azalışa işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena