Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,9 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 27 Eylül haftasında 150 milyar 891 milyon lira artarak 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 27 Eylül itibarıyla 150 milyar 891 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liradan 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 210 milyar 302 milyon lira artarak 17 trilyon 940 milyar 473 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı, 27 Eylül itibarıyla 20 milyar 656 milyon lira artışla 1 trilyon 829 milyar 187 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 465 milyar 294 milyon lirası konut, 78 milyar 925 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 284 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. REKLAM Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 21 milyar 846 milyon lira artarak 1 trilyon 918 milyar 254 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 624 milyar 364 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 560 milyar 715 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 63 milyar 649 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.