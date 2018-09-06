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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 51 milyar 985 milyon 898 bin lira artarak 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükseldi

06.09.2018 - 17:39 | Güncelleme:

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 31 Ağustos ile biten haftada 51 milyar 985 milyon 898 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,37 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,34 azalışla 1 trilyon 26 milyar 725 milyon 170 bin lira gerilerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 6,37 artışla 1 trilyon 97 milyar 112 milyon 91 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 835 milyon dolar azalarak 184 milyar 64 milyon dolara geriledi. Bunun 170 milyar 970 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 94 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 141 milyar 108 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 462 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 618 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 782 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,05 artışla 403 milyar 202 milyon 189 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,15 artarak 372 milyar 660 milyon 90 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,49 yükselerek 128 milyar 534 milyon 574 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 732 milyon 556 bin lirası konut, 5 milyar 800 milyon 199 bin lirası taşıt ve 211 milyar 669 milyon 434 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 31 Ağustos ile biten haftada 71 milyar 184 milyon 938 bin lira artarak 2 trilyon 587 milyar 738 milyon 180 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,69 artış gösterdi.


 

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