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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

AA

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 63 milyar 158 milyon 513 bin lira artarak 2 trilyon 381 milyar 496 milyon 58 bin liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 10 Mayıs ile biten haftada 63 milyar 158 milyon 513 bin lira artarak 2 trilyon 318 milyar 337 milyon 545 bin liradan 2 trilyon 381 milyar 496 milyon 58 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,30 azalışla 1 trilyon 24 milyar 31 milyon 229 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 5,26 artışla 1 trilyon 246 milyar 113 milyon 756 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 209 milyon dolar artarak 212 milyar 98 milyon dolara yükseldi. Bunun 194 milyar 703 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 395 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 306 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 801 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 759 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 837 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,02 artarak 388 milyar 168 milyon 370 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,22 yükselerek 371 milyar 761 milyon 684 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,15 azalışla 134 milyar 162 milyon 670 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 171 milyar 788 milyon 47 bin lirası konut, 5 milyar 9 milyon 893 bin lirası taşıt ve 211 milyar 370 milyon 430 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 10 Mayıs ile biten haftada 4 milyar 588 milyon 986 bin lira artarak 2 trilyon 487 milyar 772 milyon 320 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,97 artış gösterdi.

 

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