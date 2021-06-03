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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Mayıs haftasında 40,9 milyar lira artarak 3 trilyon 922,2 milyar liraya, yükseldi. Kredi hacmi ise 3 trilyon 715.8 milyar lira oldu. Bankalardaki yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,93 yükselişle 2 trilyon 91 milyar 940 milyon 96 bin lira oldu

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 28 Mayıs ile biten haftada 40 milyar 906 milyon 525 bin lira artarak 3 trilyon 922 milyar 242 milyon 690 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,31 artışla 1 trilyon 690 milyar 947 milyon 879 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,93 yükselişle 2 trilyon 91 milyar 940 milyon 96 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 256 milyar 538 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 34 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Mayıs haftasında 109 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,62 artarak 658 milyar 502 milyon 552 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,35 azalışla 562 milyar 516 milyon 226 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 3,85 yükselişle 218 milyar 82 milyon 651 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 250 milyar 897 milyon 782 bin lirası konut, 9 milyar 753 milyon 364 bin lirası taşıt ve 397 milyar 851 milyon 406 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Mayıs ile biten haftada 37 milyar 812 milyon 554 bin lira artarak 3 trilyon 715 milyar 784 milyon 766 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,72 artış gösterdi.

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