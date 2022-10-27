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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Ekim haftasında 28,5 milyar lira artarak 8 trilyon 568,5 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 21 Ekim ile biten haftada 28 milyar 535 milyon 500 bin lira artarak 8 trilyon 568 milyar 496 milyon 785 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,32 artışla 3 trilyon 866 milyar 189 milyon 322 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,22 yükselişle 4 trilyon 360 milyar 838 milyon 120 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 245 milyar 411 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 983 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 21 Ekim itibarıyla 791 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,15 artarak 926 milyar 955 milyon 173 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,32 artışla 800 milyar 776 milyon 871 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,09 düşüşle 520 milyar 54 milyon 214 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 324 milyar 859 milyon 462 bin lirası konut, 25 milyar 49 milyon 658 bin lirası taşıt ve 577 milyar 46 milyon 53 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Ekim ile biten haftada 20 milyar 568 milyon 123 bin lira artarak 6 trilyon 648 milyar 734 milyon 793 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,19 artış kaydetti.

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