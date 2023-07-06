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        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Haziran ile biten haftada 419,2 milyar lira artarak 12 trilyon 39,2 milyar liraya yükseldi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 15:08
        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 27 Haziran ile biten haftada 419 milyar 175 milyon 340 bin lira artarak 12 trilyon 39 milyar 196 milyon 536 bin liraya yükseldi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1 azalışla 6 trilyon 519 milyar 950 milyon 80 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 10 artarak 4 trilyon 948 milyar 387 milyon 96 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 202 milyar 592 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 168,3 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 27 Haziran itibarıyla 69 milyon dolarlık artış görüldü.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,1 artarak 1 trilyon 307 milyar 250 milyon 184 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,7 artışla 1 trilyon 75 milyar 517 milyon 700 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,7 yükselişle 1 trilyon 95 milyar 212 milyon 157 bin liraya çıktı.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 88 milyon 27 bin lirası konut, 64 milyar 847 milyon 208 bin lirası taşıt ve 843 milyar 314 milyon 949 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Haziran ile biten haftada 75 milyar 433 milyon 910 bin lira artarak 9 trilyon 564 milyar 604 milyon 472 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,4 artış kaydetti.

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