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        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Temmuz ile biten haftada 192,6 milyar lira artarak 12 trilyon 231,8 milyar liraya yükseldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 15:48
        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 7 Temmuz ile biten haftada 192 milyar 618 milyon 848 bin lira artarak 12 trilyon 231 milyar 815 milyon 384 bin liraya yükseldi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,7 artışla 6 trilyon 628 milyar 553 milyon 298 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,2 artarak 5 trilyon 5 milyar 502 milyon 440 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 469 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 168,6 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 7 Temmuz itibarıyla 453 milyon dolarlık artış görüldü.

        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,7 artarak 1 trilyon 316 milyar 94 milyon 275 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,2 azalışla 1 trilyon 73 milyar 595 milyon 264 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,4 düşüşle 1 trilyon 90 milyar 831 milyon 115 bin liraya indi.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 258 milyon 430 bin lirası konut, 64 milyar 630 milyon 350 bin lirası taşıt ve 852 milyar 205 milyon 495 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 863 milyon 639 bin lira azalarak 9 trilyon 562 milyar 740 milyon 833 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,9 artış kaydetti.

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